"La muerte y la vida como hechos naturales son azarosos. La imperfección no es concebida por la naturaleza. La naturaleza no distingue. El error u imperfección es un concepto construido por el hombre. Un hombre que se extiende dentro del campo de lo artificial cada vez más, el cual puede dominar a su antojo y en el cual predice poder eludir lo inexorable, en el cual puede ser su propio Dios. Me apasiona el proceso, el poder darle forma a las preguntas, el poder entender a través de mi obra. Me apasiona el momento cuando la obra deja de pertenecerme y empieza a tener 'vida propia'".