"Papá me dejó una finca en Caucete, San Juan. Vine hace trece años y empecé a trabajar la tierra. Arar, sembrar, podar… Un vecino me sacó de las viñas con la tijera de podar en las manos, heladas. Dijo que iba a morirme. Pero esta mujer no se murió… Perdí un piso de trece habitaciones en Santa Fe y Callao: no pude levantar la hipoteca, y también algunos cuadros valiosos que me prestaron unos amigos y que me robaron. Sí, ya sé por qué me mira: son cicatrices. En septiembre del ´67 volvía de Rosario en coche, a no más de noventa. Ese día tenía que darle su primera comida a mi hija. Un caldo. Choqué contra una pick up. Mis piernas estaban llenas de sangre. El volante, partido en dos a la altura de mi garganta. Resbalé en el forro de raso de mi tapado, y eso me salvó de morir decapitada. Y no quise que me llevaran a un hospital. Grité: '¡No, al hospital no! ¡A mi casa, que tengo que darle la comida a mi hija!'".