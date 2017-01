Su marido y gran amor Jesse, con quien estuvo casada hasta su muerte a los 98 años, en el 2000, la alentó incansablemente a pintar cada día, pese a que nadie quería exponer las vibrantes obras de una mujer latina, que además no eran para nada 'femeninas'. "Nadie me hacía caso. Nadie me conocía. Rose Fried, la dueña de una galería, me dijo una vez: 'Lo que tú pintas me encanta, pero no te voy a dar una oportunidad porque eres mujer'", contó Herrera, aún con rabia.