En el libro The Star of Bethlehem, el astrónomo Mark Kidger (Princeton University Press, 1999), concluyó que la estrella que Melchor, Gaspar y Baltasar utilizaron como "GPS" no fue ningún cometa, sino probablemente una Nova -que Kidger bautiza como DO Aquilae- que además fue constatada por astrónomos chinos y coreanos a mediados de marzo del año 5 antes de Cristo.