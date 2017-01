Thomas Alva Edison dijo: "No fracasé, sólo descubrí 999 maneras de cómo no hacer una bombilla". El inventor hizo culto de sus errores para dar luz eléctrica. Quizás sin quererlo, tal vez por error, fue el padre intelectual de una corriente que se manifiesta hoy bajo un nuevo sufijo ismo: "el errorismo". Al que no le falta la "T" del principio tal como propone Google -suponiendo un error de tipeo- en su opción "quizás quisiste decir". Paradoja o metáfora de la naturaleza del movimiento, el errorismo, una reivindicación del fracaso y la belleza de equivocarse, nació por error.