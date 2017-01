Si nada extra provoca distracción, se logró activar el modo "monotarea". Y aunque no parezca un gran logro, realizar una cosa a la vez no parte de una idea nueva. Un estudio publicado en el Journal of Experimental Psychology descubrió que incluso las interrupciones breves de dos o tres segundos son suficientes para duplicar la cantidad de errores que un trabajador o un estudiante puede cometer llevando a cabo sus tareas.