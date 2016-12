"Un escalón no es un obstáculo, es la posibilidad de obtener una nueva perspectiva". Así se presenta la Asociación Civil Peldaños, una entidad sin fines de lucro que emplea a casi 40 personas con discapacidad intelectual para que su escalón no sea un obstáculo. Ubicada en Munro, Vicente López, forma trabajadores, los incorpora al mercado laboral competitivo a través de talles de producción y actividades extra laborales. El instituto, que no recibe subsidios de prepagas ni de obras sociales, aspira vender diez mil pan dulces en estas fiestas para poder sustentarse.