Claro, los superhéroes escapan y lo localizan cuando el villano está visitando a su madre moribunda. Sandman les ruega que no le digan nada, que ella no sabe sobre sus crímenes y que se entregará. Peter Parker, conmovido, hasta le entrega un regalo para su madre, que era originariamente para Mary Jane. Sandman, escapa, pero al ser Navidad no les importa, total en el próximo número le dan una buena paliza.