Una historia contada en dos temporalidades diferentes, con los mismos personajes que van creciendo, mutando, amando y sufriendo es el marco de esta serie que generó lágrimas y complicidad en la audiencia. This is Us remite por momentos a la lacrimógena Party of five. En este caso, a diferencia de la noventosa Party…, la trama se centra en la vida de Rebecca (Mandy Moore) y Jack (Milo Ventimiglia), una pareja que se enamora en los 70, emprendiendo el camino hacia la maternidad/paternidad.