EL NUEVE:

321 ¡vamos!: 0.7

Doraemon: 0.6

Listos a jugar: 0.6

Heidi: 0.8

Los padrinos mágicos: 1.1

La pantera rosa: 1.4

Prevenir: 1.3

Chespirito: 1.7

El chapulín colorado: 2.6

Hoy ganás vos: 2.6

Torneo 1era. División / Defensa vs Tigre: 3.3

Torneo 1era. División / Arsenal vs Lanús: 5.3

Implacables: 2.5

Combate: 3.1

Historias de la historia, Malvinas 35 años: 1.2

Campeones: 0.5

Hawaii Five: 1.5

En estéreo: 0.6