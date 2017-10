"Nunca me imaginé una situación así. Yo no creo en la fidelidad, sé que los hombres y las mujeres hacemos estas cosas, pero no me imaginé el ensañamiento. Yo no creo en la fidelidad y tampoco la exijo, no es que tengo una pareja abierta ni nada. Hay fidelidades y fidelidades, seguramente perdonar una amante es más difícil que un polvo. Debe ser más difícil encontrar un mensaje que diga te amo o alguien que se enamora de otra persona y sigue con su mujer. No me preocupa tanto eso, lo que me preocupa es la exposición", concluyó al respecto.