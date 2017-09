"Esto no tiene absolutamente nada que ver con mi familia", aclaró la sobrina de Juliana Awada en un audio que le envió al periodista Tomás Dente, de Nosotros a la mañana. "Escuché que decían que había presiones familiares, que mi mamá se había a Europa, que ellos (por sus padres) no me habían bancado. Todo lo contrario. Estoy recontra contenida".