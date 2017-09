"Todos hablan pero poco saben. Suponer y ensuciar con algo tan grave me parece una barbaridad, pero nada me asombra viniendo de vos. ¡Sos decadente! Llevame a donde quieras. ¡¡No te tengo miedo!! Ni un poco. ¡De última te suelto algún puntito! Tengo un hijo. Él sabe quién y cómo soy. Eso me basta y me sobra para dormir en paz. Ojalá a ustedes les pase lo mismo. La vida me dio la oportunidad de ver caer grandes mitos. Yo me siento a esperar qué pasa con vos. Mientras tanto, sigo viendo tu show", había disparado la ex mujer del Kun Agüero (29) desde la red social de los 140 caracteres.