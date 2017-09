"Estoy muy ansiosa, toda la ansiedad que no tuve en estos ocho meses y medio la tengo ahora. Estoy durmiendo muy mal, estoy reteniendo mucho líquido, todo lo que dije que ni me había enterado que estaba embarazada se me juntó ahora", afirmó al ser consultada sobre si se encontraba nerviosa, para luego apelar al humor para referirse a si iba a ser parto normal.