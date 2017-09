"A Benja lo amo, estoy enamorada , tengo una hija y ya no me siento con tiempo para bolu… Me contiene, nos reímos mucho juntos, no le encuentro ningún defecto. ¡Y espero no encontrárselo!", expresó entre risas, para luego proyectarse hacia el momento de dar el sí.

"No sé si me casaré de blanco, pero voy a tener varios vestidos. Me encantaría por Iglesia, porque sé que le hubiera gustado a mi papá", concluyó emocionada.