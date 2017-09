"En el momento era muy chica y hoy siento que lo que hizo el pibe me cambió. La gente me escucha hablar de sexo y cómo me río, todo el mundo te cataloga porque sos pu… o porque sos gato y yo siempre digo lo mismo: 'Ojalá hubiese sido pu… o gato'. Se me hubieran simplificado un montón de cosas, porque yo he pasado hambre, mi familia ha pasado hambre y me cuesta mucho llegar a fin de mes", agregó la hija del ex futbolista de Racing, Cosme Zaccanti (51).