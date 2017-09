Mirtha Legrand hizo este mediodía una fuerte revelación en su programa respecto a su posición sobre la homosexualidad y cómo cambió con el paso del tiempo. "Yo lo acepté de a poco. No busco votos, ni que me quieran más o menos por esto que manifiesto. Pero me lo fui planteando" y reconoció que "hay una apertura muy grande en las grandes ciudades".