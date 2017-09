"No, te encaran así como muy de repente, pero hay algunos, como sacaste el tema de este chico que está con Nicole, que te manda al amigo llamarte, videollamada estando él con el amigo, eso es malísimo", respondió sin medias tintas. "Ese chico me parece que quiere encarar a todas y no pone la cara, no está bien, ya no me cae", agregó con respecto al diputado del Frente Renovador.