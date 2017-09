"No!, le devolvió el saque al Peque!", exclamó el Pollo sin poder creerlo. "El tipo es un jugador profesional", agregó Mónaco, sin salir de su asombro. "No, preparate el gaste que te vas a comer", le lanzó a su compañero, mientras Mateo, el participante en cuestión, no cabía en sí mismo de tanta felicidad.