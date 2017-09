"Yo estaba media gordita. A los 21 años, tenía complejo de todo. Venía Jorge Porcel y me decía: 'Vos tenés que ser actriz'. Sin darme cuenta, yo le decía a Jorge Porcel: 'Yo no puedo ser actriz porque soy gorda'…", dijo la ex protagonista de Amar después de amar en el ciclo Corazones ardientes.