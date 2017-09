"Si me preguntan por qué soy lo que soy. Acá está mi respuesta. Un antes y un después desde su nacimiento aquel 24 de junio. Ella peleó por su vida tantas veces, ganó tantas batallas y me enseñó tanto que hizo que nada en esta vida me importa más que su sonrisa. Mi días, mis ambiciones y mis ganas de crecer hacen que muchas veces esté ausente y, claro, mi cabeza lo sabe, porque en mis días la única persona en el mundo que está siempre en mis pensamientos es ella. Mi hermana Victoria cumple 25 años y en eso está toda la historia de mi familia. Jamás me rendiré a nada porque Vicky nunca lo hizo. Festejamos con ella la vida y el amor incondicional. ¿Por qué lo comparto si ella no lo va a mirar? Porque no encuentro mejor manera de decirte quién soy", escribió El Pollo el último 24 de junio.