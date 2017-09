"Traté de darme contra el árbol y evitar atropellar a las personas. Fue una maniobra que hice para intentar evitar un choque del otro lado. Por querer evitar una cosa, hice otra. Fue un error y realmente me siento arrepentida, no fue a propósito. Esto no hubiera tomado tanta trascendencia si no hubiera sido por quién es mi papá, ni me hubieran señalado con el dedo", agregó.