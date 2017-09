"Le hice mal animícamente a muchas personas. A ella le hice muy mal, aunque hoy estamos súper bien, pero uno tiene sus secuelas. Otro fue mi amigo Sebastián, le mentí mucho, y ya no está. Lo hice sentir mal y lo traté mal. Fue mi mejor amigo y nunca más voy a conseguir un amigo igual", manifestó entre lágrimas. "Yo digo que me curé, pero no me creen… Es horrible ser mentiroso. Soy un mentiroso le está enseñando a mi hijo que no tiene que hacerlo y es súper difícil", finalizó.