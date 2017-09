El actor de la ficción de Telefe descarta de plano un suicidio de su amigo. "Si Juan se hubiera querido suicidar, lo hace en grande: se enarbola en la bandera multicolor y se tira del Kavanagh. Un poco más de glamour, no de la terraza de su primer piso…". "Y la versión oficial te genera dudas", lo consultó Rozín. "¿Cuál es la oficial?". "Que él estaba mal". "No, no. No es que hay dudas: es un no rotundo. No es que no lo creo: no existió. Las creencias son creencias; los hechos son hechos. Eso es mentira. Una mentira (tan grande) como un país".