Tras una pausa, continuó: "Me doy cuenta de que la gente quizá espera que yo me siente a hablar mal, a tirar alguna indirecta con mis canciones. Es una magia que piensen que yo canto lo que me pasa, y en realidad no es así. En cuanto a él, tengo mucho respeto. No voy a tocar el tema, ni acá ni en ningún lado, porque me siento con derecho, porque siempre cuidé la relación. Además, no tengo absolutamente nada malo para decir, ni algún rencor o algo como para aprovechar y salir… La gente por ahí piensa que estoy enojada, y no lo estoy".