"Yo entré a trabajar con Sol cuando ellos ya estaban separados. Él me llamaba a cualquier hora de la madrugada para despertarme y que me fijara si Sol estaba en su pieza, si comía, si salía…Quería como que yo fuese la espía, que la siga a Sol", contó Yanina Cuadra a través de un audio este lunes en Intrusos. "A mí no me correspondía. Sol me dijo que no lo atienda más y que cuando fuera a su casa y ella no esté, que no le abriera la puerta", continuó.