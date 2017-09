Tiene apenas 21 años, pero sin dudas Oriana Sabatini se perfila como una de las grandes artistas de los próximos años. Y, en la previa de lo que será su primer gran concierto el jueves próximo, en el marco del festival "Ciudad Emergente", la hija de Catherine Fulop (52) brindó un anticipo en el programa de Susana Giménez, donde interpretó los temas Stay or run y Love me down easy.