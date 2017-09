"No, escribí algo que pensaba. Bueno, a Adrián también le escribí. A ver, chicos, acá hay una realidad, yo a Adrián lo conozco desde que era un pebete. Nosotros éramos jóvenes, empezamos a salir, fue un momento de mucho furor", señaló sobre el pasado y agregó: "Fue un momento, ya pasó, cada uno construyó su vida y yo respeto la vida de Adrián porque es el padre de mi hijo, respeto lo que Adrián elija y respeten a mi familia y a mis hijos. Ahora, cuando le faltan el respeto solo por hablar, sin conocer a la persona, ahí es donde digo 'no, no, no, stop, hasta acá llegó todo. Porque además venía durante diez años como escuchando diferentes cosas que no me gustaban".