Se sabe que no se calla nada y que no en vano recibió el apelativo de lengua karateca. Por eso, no sorprendió que, en diálogo con Implacables, el ciclo que conduce Susana Roccasalvo por la pantalla de Canal 9, Moria Casán se despachara con una de sus memorables frases, en este caso vinculada a la "farandulización" que ella nota actualmente en la política.