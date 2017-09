"Estoy muy bien, estoy muy bien", se limitó a decir la hija de Oscar Ruggeri, quien luego pidió que no se mostrara la foto de su nuevo amor. "No quiero que lo pongan ahí, porque después están todas las minitas que se le tiran encima, que lo empiezan a seguir, y no me gusta", afirmó Cande, para luego reconocerse como "celosa".