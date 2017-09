"No tenemos relación con Taiana porque mi mamá decide preservar esa parte que mi papá exige que no tengamos relación y para no generar más conflictos. Yo la verdad que decido que mi hijo sí conviva con él porque es el novio de mi mamá. Mi hijo sí conoció a Rocío, a Verónica en su momento, tiene todo el derecho de disfrutar y de vivir, y si cuando es grande no quiere tener relación lo decidirá él. Yo no puedo privar a mi mamá de que suceda, es una decisión para preservarnos a nosotras, pero una tiene 28 y la otra tiene 30, ya no somos nenas, somos mujeres", explicó con respecto a la relación de Claudia con el productor teatral Jorge Taiana (47).