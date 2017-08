"He hecho todo lo que normalmente se puede hacer para pedir una cosa. Yo es la primera vez que pido algo, espero que se concrete, pero no se pueden imaginar en este momento lo mal que me siento, porque después de 70 años con el tango, y con reconocimiento, en este momento a mí me achicaron de un golpe, me achicaron con un corte en el estómago que no me lo esperaba", expresó en diálogo con Pamela a la Tarde, el ciclo que conduce Pamela David (38) por la pantalla de América.