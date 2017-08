El actor Adrián Navarro (47) quedó envuelto en un escándalo que se hizo público porque una ex pareja de él hizo una fuerte denuncia en su contra. "Él tenía el morbo de filmar y a mí no me gustaba. La primera vez que me filmó, yo no sabía. Después, cuando empezaba a sacar el celular en medio de la relación, yo le pedía que borre todo adelante mío. No sé si existen los videos. Pero si me está amenazando con los videos es porque no borró todo. Él me amenaza", dijo Ágata Gallardón, una modelo oriunda de La Plata a quien Navarro conoció a través de Facebook.