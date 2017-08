"La relación está rota. Yo no intenté recomponerla porque reconozco que tengo una personalidad bastante especial y tengo mis principios, con los que toda la vida me fue bien. Ellas me conocen perfectamente y saben cómo soy", explicó Andrés este martes en Confrontados. Habló en plural porque también está distanciado de Zaira (29), es por eso que tampoco conoce a Malaika (uno), la hija de la modelo con Jakob von Plessen (36).