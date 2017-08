"¿Pero no sentís que te esconden?", la interrogó Marcelo Polino (53), otro de los invitados al ciclo. "Sí, obvio, por supuesto, pero qué vas a hacer, te tenés que callar la boca", se sinceró la chica del clima, quien, consultada por Coco Silly (55) si le había pasado con un hombre casado sentenció: "no, no salgo con hombres casados".