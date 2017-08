Luego de que Vicky Xipolitakis lo alentara a que no deje la política sólo por recibir críticas o ser blanco de prejuicios, el compañero de Dady Brieva y Chino Volpato en Midachi explicó hasta qué punto se había sentido desbordado: "Llega un momento en que lo único que pensás es en política y en problemas". Sin embargo, en Panamá encontró una solución. "Allá volví a ser yo porque nadie me miraba feo, nadie me agredía. Y volví al país a actuar, y estoy 10 puntos de nuevo", concluyó un Del Sel serio como pocas veces se lo ha visto.