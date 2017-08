"Lo que pasó acá es que el día que yo lloré Agustina hizo un comentario desde la casa, comiendo chocolates o no sé qué estaba haciendo, mirando el programa, muy mala leche. Me parece que metió el dedo en la llaga en un momento donde no era preciso. Simplemente porque teníamos buena onda, y si ella sabía algo de Tyago para contarme me lo podía contar a mí. Entonces, al otro día fui al programa de Ángel y me preguntó, y lo que dije es que si todo el mundo va a hablar por hablar, como ella hizo en Twitter, que después lo eliminó, yo también tengo cosas para decir, y simplemente que no las digo porque no tengo la mala leche que tiene ella", respondió Robles.