Jorge Rial formuló la pregunta inevitable: "¿Te dijeron el valor?". "Sí". "¿Cuánto?". "Dos millones de pesos -confió Polino-. No digo que sea verdad ni que sea mentira. Es lo que esta persona, responsable y cercana a ella, nos dijo a mí y a Débora. A mí esa información no me cambia… Mi intención es acompañarla (a Yanina)". Sin embargo, minutos después aclaró: "No somos amigos, somos buenos compañeros de trabajo".