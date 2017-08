"Soy tan honesta, no me importa lo que diga esa señorita (Mica Viciconte), la nenita de 15 años, nunca más me acordé de ella y todavía sostengo que nada que ver lo que dijo ese día que yo vine, pero creo que nunca más sería amiga de ella para nada", sentenció Gladys, quien intentó evitar la polémica con su "nuera", Rocío Robles (25) y aprovechó para desmentir que haya dicho que su hijo no era gay porque ella lo había educado bien de chiquito.