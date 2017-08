Más adelante, conversó con la periodista Luciana Geuna, y volvió a elogiar a Vidal. "Quiere ser buena. No seas buena. Sé lo que sos", dijo el conductor en referencia al discurso de la gobernadora en el búnker del oficialismo en Costa Salguero."No es fácil ser uno. Nadie se banca ser uno. No es fácil. Todo lo demás se nota", agregó.