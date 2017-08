Luis Andrés Otero, Luisito, como lo llaman en su familia, estaba en el auto con un grupo de amigos y habían ido a la casa de uno de ellos a buscar algo. Se quedaron en el auto esperando cuando aparecieron los ladrones, que los estaban siguiendo desde la cuadra anterior. "La verdad que lo que me preocupa es la próxima víctima. Yo celebro que a mi hijo no le haya tocado. No era su día, evidentemente. Hablamos de un milagro porque le apuntaron a la cabeza y la bala fue para otro lado", explicó Otero este lunes en Pamela a la tarde.