Ángel de Brito (41) le respondió a Roxana Cravero (23), la novia de Alejandro Huevo Müller (57), que había disparado contra el conductor después de haber quedado eliminada en el Bailando 2017. La pareja perdió en el voto telefónico con la participante "no famosa" Consuelo Peppino (65) y ella y la mujer del actor se despachó contra el jurado: "La verdad que tener que aguantar que un enano misógino como Ángel de Brito, no me va. Hay que decir las cosas como son y él es un enano de mierda".