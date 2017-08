Inmediatamente, Suar tomó la palabra y dio su versión sobre como se armó el spot del cual la Legrand no fue convocada. "Fue una idea de Telefe de juntar a Susana y Marcelo por el 'Día del Amigo' ya que hay una supuesta rivalidad en el imaginario", comenzó explicando. Y siguió: "Yo cometí el error y me di cuenta ese día. En el momento de la grabación, dije 'tengo que llamar a Mirtha' porque intuí una situación. Diez minutos después me llega un WhatsApp de Mirtha que decía '¿De quién fue la idea Adriancito?'".