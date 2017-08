Claro que luego tuvo toda una declaración de amor cuando el también conductor de Basta de Todo la interrogó sobre si el futbolista del Manchester City la había conquistado con ese carisma que ella misma mencionó. "Con atención, me cuidó. Se ocupó de mí, no estaba acostumbrada a que me presten atención", sentenció, expresando su agradecimiento por ese amor que aún perdura y lanzando, acaso, un mensaje encubierto para El Polaco (30), con quien tuvo a su hija Sol (9).