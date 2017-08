"A mí el vino me pone re bien y el champagne mejor todavía, y si es rosé me encanta. Es como que da para que charles más y se dé una cosa linda, compartís y obvio, ayuda. Como que ayuda a entrar en clima más rápido, salimos y en los primeros 15 minutos entramos en clima. La noche no puede ser hasta las 6 de la mañana, tenemos que volver, los chicos, tiene que ser rápido, así que ayuda", expresó sobre si toman alcohol con Dady a la hora de salir solos.