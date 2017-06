Así comenzó la mala relación entre la capocómica y la periodista. Según dijo Calabró fue invitada cuatro veces a para participar en Polémica en el bar. Sin embargo, fue bajada de último momento sin ningún justificativo. Marina reveló que quien la bajó fue De la Ve: "Yo sé que fue ella y saben qué: no me llamen porque no voy a ir".