"¿Por qué hablé de lo que hablé? El libro arranca diciendo que soy adoptado y que me enteré el año pasado. Tengo un problema, no se si es virtud o las dos cosas, pero si algo me pasa y en ese momento estoy escribiendo, lo tengo que contar. Si no escribía esto, que es lo que me pasó este último año, no podría escribir cómodo", arrancó explicando Jorge Lanata sobre su nueva publicación, 56.