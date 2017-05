"Ay, me van a hacer llorar y no quiero llorar", dijo Pamela. Pero todavía había una sorpresa más: un tierno video familiar. "Má, te quiero mucho, espero que en este nuevo programa te vaya bien y te amo mucho. Sos la mejor madre del mundo", dijo Felipe, fruto de su primer matrimonio con el ex basquetbolista Bruno Lábaque. "Bueno Pame, te mando un beso, espero que empiece muy lindo tu nuevo programa y suerte", le deseó Luisa, hija de Vila. Y, finalmente, llegó el turno de la más pequeña de la familia. "Espero mamá que tu día sea mejor como siempre y que te vaya bien. Te amo", concluyó Lola, la hija de la pareja. "Que mejores augurios que éstos. Los amo, gracias", cerró la escena Pamela.