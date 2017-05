Muy conmovido, el intérprete explicó cómo hizo para seguir adelante a pesar del dolor: "Yo creo que nada pasa por casualidad, he podido levantarme. Nos diagnosticaron que Victoria moriría durante el parto y no fue así. Pero también estaba esa incertidumbre de cuándo iba a fallecer. Salía del país con ese miedo de recibir esa llamada. Cuando sonaba el teléfono y era mi señora, decía: 'señor que no me diga que Victoria murió'. Pero a los 30 días lamentablemente pasó. Lo afrontamos. Estábamos en Puerto Rico. Pude estar ahí en ese momento y pude afrontarlo con valentía, gracias a Dios".