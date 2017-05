Facu visita a Carlín una o dos veces por semana, y casi a diario lo llama por teléfono para tenerlo al tanto de sus cosas, y de sus sueños con la actuación. "Tenés que ser vos, confía en vos, que no te importe nada. Andá para adelante que estoy apoyándote", le dijo el ex Amigos son los amigos. Pese a todo, algo del propio Carlín subsiste en su hijo, quien se ve como actor de comedia. ¿Y el peso del apellido? ¡Nada de eso! "Nunca me costó… Me acostumbré. Estoy orgullo del papá que tengo y de todo lo que hizo".